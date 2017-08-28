Выделенные полосы вне закона? ГИБДД спорит с Администрацией города из-за дорог в центре

28.08.2017

Автоинспекторы недовольны участками для общественного транспорта на Розы Люксембург и Малышева

Ездить по новым правилам на Розы Люксембург водители не хотят. Мол, здесь и так в часы-пик не протолкнуться. А если одну полосу займет исключительно общественный транспорт, пробок не избежать. Новыми знаками и разметкой недовольны и те, кто ездит по Малышева. Здесь тоже целый день заторы. Хотя изначально это затевалось ради экономии времени. Указатели на двух улицах установила городская администрация — это один из этапов транспортной реформы, которая случится в 2019-ом. В ближайший год отдельные полосы для автобусов и троллейбусов должны появятся на трех десятках участков. Однако красный свет новшеству внезапно включила автоинспекция Екатеринбурга. Сотрудников ГИБДД возмутило, что их мнения не спросили. А ведь они категорически против такой схемы. К примеру, на Розы Люксембург знаки противоречат разметке, провоцируют заторы и в итоге создают опасные ситуации на дороге. Возмутившись, ГИБДД дала администрации предписание убрать знаки. Мэрия пошла в суд, но обжаловать решение инспекторов не смогла. Вместе с ней в проигрыше остались водители общественного транспорта, которым зачастую мешают машины, и пассажиры, уставшие ждать автобусов. Однако пока штрафовать водителей за езду не по знаку в ГИБДД не собираются. Сплошной линии, обозначающей границу полосы общественного транспорта, на Розы Люксембург нет, да и система видеофиксации не установлена. Впрочем, в ГИБДД намерены и здесь добиваться отмены выделенных полос. Но администрации уступать не собираются. Ведь это делается и ради предстоящего Мундиаля — гости города, принимающего матчи чемпионата мира, должны ездить с ветерком. В ГИБДД предлагают компромисс — выделить общественному транспорту отдельные полосы только на период проведения матчей. Пока же инспекторы предлагают не вносить радикальных изменений в дорожное движение.