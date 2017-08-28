Трагическое совпадение: в карьерах под Нижним Тагилом утонули два дайвера

28.08.2017

Мужчины не были даже знакомы, но погибли с разницей в несколько часов

На карьере Лазурный сегодня непривычно тихо. Никто не решается заходить в воду после после того, как накануне здесь утонул профессиональный дайвер. Вместе со своим учеником инструктор погрузился на тридцатиметровую глубину. Но внезапно оба начали экстренно всплывать, рассказывают очевидцы. Целым и невредимым поднялся только молодой — наставник был мертв. Мужчину пытались реанимировать почти час, но приехавшим на место медикам осталось лишь зарегистрировать смерть. И, как оказалось, это была лишь первая жертва. На соседнем Шиловском карьере, который прозвали Хургадой, вскоре утонул еще один дайвер. Он, по рассказам друга, не всплыл в нужный момент. Тело 21-летнего юноши, который являлся военным водолазом, коллеги обнаружили на дне — на глубине 40 метров. Пока в этих трагедиях вопросов больше, чем ответов. Оба погибших — бывалые ныряльщики, которые знали нюансы погружения в местные воды. И это уже третья смерть среди дайверов за лето. Первый случай произошел на том же карьере Лазурный, где утонул ныряльщик из Снежинска. Специалисты не исключат, что причина гибели — человеческий фактор. Чтобы выжить, решение в критический момент нужно принимать за секунды. Для этого профессионалы и оттачивают свои навыки. Но порой имеющегося багажа оказывается недостаточно. Карьеры, расположенные под Нижним Тагилом, профессиональные дайверы считают одними из лучших. И погружаются как профи, так и новички. Но делать выводы в сообществе не спешат. Сперва, говорит, надо дождаться результатов экспертизы.