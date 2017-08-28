Первоуральск стал съемочной площадкой для нового фильма Алексей Федорченко

28.08.2017

Жанр картины сам автор называет психоаналитическим детективом

Глядя на эту картину, несложно поверить, что машину времени все-таки изобрели. Посреди Первоуральска кинематографисты воссоздали Алма-Ату 43 года. Среднеазиатским рынком местный стадион на время съемок нового фильма Алексея Федорченко. Новая лента снимается по мотивам повести «Перед восходом солнца». Автобиографическое творение Зощенко занимало ум уральского режиссёра не один десяток лет — не понятно было, что делать с кучей времени. Впервые за свою карьеру Федорченко захотелось снять фильм с участием исключительно уральцев. В первую очередь, актеров Коляда театра. По словам режиссера, изначально он не знал, кого буду играть эти люди — но они должны были сниматься в картине. На главные роли утвердили Константина Итунина и Илью Белова. Оба до сих пор не знают, как будут меняться их персонажи. А вот массовка — три десятка казахов, которые находятся на съемочной площадке — и вовсе не думали, что попадут в кино. Чтобы его алма-атинский рынок был максимально реалистичным, Федорченко искал статистов по всей области. Ничего подобного, говорит Федорченко, он раньше не делал, хотя его почерк узнаваем. В этой картине тоже встречаются «фирменные» авторские эпизоды. Например, верблюд, который появлялся в пяти лентах режиссера. Помимо этого, из картины в картину у Федорченко переходит образ культового советского режиссера Сергея Эйзенштейна. На этот раз это не просто упоминание или намек, а полноценная роль. Ее играет местный актер Александр Блинов. Когда новый фильм выйдет на экраны, Алексей Федорченко не знает. Все зависит от бюджета — денег, гранта Минкульта, пока хватает только на половину работы. Еще столько же кинематографисты должны найти сами. Попрошайничать режиссер не хочет — говорит, странно это — просить деньги на свое удовольствие