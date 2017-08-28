Несли воду в ведрах и тазиках: жители Семи Ключей вышли на борьбу с пожаром

28.08.2017

Огонь охватил один из частных домов в Соболином переулке

Внутри пылающего здания находилась женщина с пожилой матерью. К счастью, жильцам удалось самостоятельно выбраться из здания, в ЧП обошлось без жертв. Но дом и дворовые постройки сгорели дотла. По предварительной версии, причиной бедствия стало замыкание проводки. Огонь бушевал на площади почти 100 квадратных метров. Так что огромные клубы дыма были видны со всех уголков Семи Ключей. Спасатели отмечают, пламя распространилось бы и дальше, если бы не соседи, которые вышли на борьбу со стихией и тушили огонь вплоть до приезда техники. Благодаря помощи местных, пожар удалось локализовать менее, чем за полчаса.