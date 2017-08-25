Въезд за деньги! Стоянка возле Парка Победы вдруг стала платной

25.08.2017

С каждой машины берут по 50 рублей в стуки

50 рублей в сутки — цена символическая. Но ведь еще вчера припарковаться здесь можно было бесплатно, поэтому требование заплатить вызывает негодование. Оттого и стоянка пока полупустая. Елена вынуждена была принять новые условия. Ведь она приехала с детьми. С нововведением мама не согласна — сама прогулка по парку уже достаточно накладна для семейного бюджета. Как выяснилось, департамент лесного хозяйства сдал парк в аренду частной компании. Ее директор на основании договора ввел плату за парковку. Деньги, говорит, пойдут на благоустройство, уборку и оплату охраны. Однако, по мнению юристов, места общего пользования не могут быть платными. Независимо от того, прописано это в договоре или нет. В таких случаях юристы рекомендуют жаловаться в прокуратуру. Заодно надзорный орган проверит правомерность такого договора аренды на коррупционную составляющую.