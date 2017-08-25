Пригород Екатеринбурга вздрогнул: на полигон Свердловский съехались танки и «Искандеры-М»

25.08.2017

Там проходит форум «Армия 2017», где свои умения показывают десантники, танкисты и рядовые горожане

Перед штурмом артиллерия ведет обстрел здания, где засела группа террористов. После залпов в атаку идут стрелки — с пулеметами и гранатометами. Передовую группу прикрывают даже с воздуха. В считанные минуты террористы обезврежены. Последние штрихи в картину успешной операции добавляет десант. Жертв нет — ведь захват показательный. Демонстрацию силы военные провели для гостей форума «Армия 2017». Условия приближены к реальным — от холостых выстрелов боевых машин вздрагивали и бывалые бойцы. Ради достоверности танкисты напустили дыму — в прямом смысле. А вот установка Искандер работает без лишнего шума. Дальность полета ее ракет составляет 500 км. Столь мощного оружия в бою уральцы ещё не видели — это новинка российской армии. А эти парни — сами словно смертельное оружие. Десантники ломали деревянные доски и кирпичи кулаками и головами, танкисты показывали ювелирную точность в управлении машинами — резали дулом яблоки и рисовали. А курсанты из Омска разбирали и собирали за считанные минуты… внедорожник! Но гостям форума куда привычнее автоматы Калашникова. Легендарное оружие мог научиться разбирать любой делающий. Наряду с будущим российского вооружения, участники форума демонстрируют и его прошлое. Гости с интересом рассматривают телефонные аппараты времен второй мировой войны. Узнать армию изнутри горожане смогут в течение всех выходных. Форум продлиться до воскресенья.