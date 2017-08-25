Начальника отдела электроснабжения метрополитена убило током

25.08.2017

60-летний мужчина погиб в здании управления предприятия

Как известно, 60-летний начальник отдела электроснабжения метрополитена выполнял электромонтажные работы в административном здании. По заключению медиков, на его теле обнаружены следы электротравмы. Еще один сотрудник предприятия, который трудился вместе с погибшим, тоже получил удар током и с ожогами был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют прокуратура и следователи. В первую очередь, они допрашивают представителей подземки, отвечающих за соблюдение техники безопасности.