Начальника отдела электроснабжения метрополитена убило током

60-летний мужчина погиб в здании управления предприятия


Как известно, 60-летний начальник отдела электроснабжения метрополитена выполнял электромонтажные работы в административном здании. По заключению медиков, на его теле обнаружены следы электротравмы. Еще один сотрудник предприятия, который трудился вместе с погибшим, тоже получил удар током и с ожогами был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют прокуратура и следователи. В первую очередь, они допрашивают представителей подземки, отвечающих за соблюдение техники безопасности.

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Начальника отдела электроснабжения метрополитена убило током