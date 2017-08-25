Горячий сезон у спасателей: МЧС предупреждает об угрозе природных пожаров

25.08.2017

Спасатели отправились в рейд по коллективным садам, чтобы предупредить возгорания

Конец недели для спасателей — горячая пора. В преддверии жарких выходных сотрудники МЧС напоминают горожанам правила пожарной безопасности. В первую очередь — садоводам. На каждом участке должны быть средства защиты от огня. Такие рейды инспекторы летом устраивают каждые две недели. Проверяют все: от щитов с пожарным оборудованием, до безопасности печей. Большинство садоводов дать отпор огню всегда готовы. Такой настрой спасателей радует. Ведь риск возгораний в жару повышается. Особенно в непосредственной близости от леса. Поэтому инспекторы придираются даже к самым незначительным нарушениям. Чтобы огонь из леса не перекинулся на ближайшие строения, вокруг жилых районов прокладывают минерализованные полосы. Такие барьеры пожар уж точно не перейдет. Но вот в поселке Рудный соорудить их, почему-то никто не потрудился. Между тем, частный сектор буквально окружен лесным массивом. По сухой траве к домам пожар может подобраться за секунды — предупреждают спасатели. А между тем, на этой улице доступ к гидрантам есть далеко не у всех. Причем, жители об опасности, оказывается, знают. Жаркая погода в области продержится еще как минимум два дня. И хоть сейчас природных пожаров в регионе не зарегистрировано, угроза возгораний сохраняется. Так что спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все меры пожарной безопасности. И заметив огонь, немедленно звонить 01.