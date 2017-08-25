Два самолета роз, хризантем и гортензий: в «Кольцово» прилетели цветы для 1 сентября

25.08.2017

Некоторые школы от традиционного подарка учителям откажутся и отдадут деньги в благотворительный фонд

Всё яркое детям — таков принцип букета на 1 сентября. Который год линейки в день знаний превращаются в битву флористов. И если в прошлом сезоне в моду были цветы, украшенные глобусами, карандашами и линейками, то нынче в тренде будут фрукты и ягоды. При выборе композиции эксперты советуют учитывать возраст и рост ребенка, который его понесет. Чтобы ее было удобно нести, можно заказать специальную упаковку. Чтобы воплотить в жизнь все фантазии школьников и их родителей, цветочники к 1 сентября подготовились заранее — заказали миллион штук, причем не только алых роз. Для ценителей прекрасного есть клематисы, дельфиниумы, гортензии и даже васильки. А те, кто любит экзотику, букеты могут составить из физалиса, ежевики и репчатого лука. Сегодня в Екатеринбург прибыло сразу два самолета, на борту которых 80 тонн растений из Колумбии, Эквадора, Испании, Италии и конечно же Голландии. Но прежде чем попасть в школьные букеты, цветы должны сдать экзамен — пройти проверку на вшивость. В поисках красивой жизни вместе с цветами российскую границу нелегально пересекают насекомые и бактерии. Цветочный калифорнийский трипс — насекомое, которое быстро размножается и уничтожает растения. Чтобы защититься от него, зараженные цветы приходится сжигать. С каждым годом количество цветов, покупаемых на 1 сентября, растет — день знаний для флористов, наравне в 8 марта, уже стал красным днем календаря. Правда, одновременно с этим набирает популярность новый тренд — отказ от дорогостоящих букетов. Три школы Екатеринбурга присоединились к всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов». Учителям дарят только одну композицию, а сэкономленные деньги пойдут на помощь неизлечимо больных малышей. Ведь это тоже цветы — жизни.