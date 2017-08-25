Дело о горячем душе закрыто: санитарке интерната на Ляпустина вынесли приговор

Женщина, по версии следствия, облила кипятком 11-летнего мальчика во время утреннего душа
Историю с подопечным теперь уже бывшая санитарка называет случайностью, но сути дела это не меняет. Мальчик, который из-за ее беспечности сильно обжёгся в родном интернате, по-прежнему едва ходит. Тяжелые травмы 11-летний воспитанник получил полгода назад — во время утреннего душа. Вместо теплой воды из крана внезапно пошел кипяток, но санитарка, которая мыла мальчика, этого не заметила. Сам ребенок не кричал и не плакал — из-за тяжелого заболевания у него снижен болевой порог. Халатность работницы интерната довела его до реанимации. По словам бабушки пострадавшего, вина санитарки неоспорима: сперва она во время процедур оставила больного мальчика на другого ребенка, а потом, осознав, что допустила оплошность, долго о ней молчала — не обращалась к медикам. Пока шло следствие, Александра признала вину — и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Поэтому по всей строгости закона ее не наказать. В итоге суд признал экс-санитарку виновной и приговорил ее к году ограничения свободы. Это время Александра безвылазно проведет в родном Атиге. По решению, женщина должна заплатить семье пострадавшего 70 тысяч рублей — за моральный ущерб. В возмещении материального было отказано — хотя ребенку еще предстоит дорогостоящее лечение.