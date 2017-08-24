Жилищный конфликт набирает обороты на Химмаше

Жители дома на Орденоносцев вступили в рукопашную с представителями управляющей компании


Эта не первая попытка управленцев построить здесь сквозную дорогу. Но жители против того, что их двор станет проезжим. На экстренный случай здесь есть шлагбаум. Уверениям коммунальщиков, что выезд будет временным, жители не верят. По их мнению, здесь хотят проложить кратчайший путь к мебельному центру по соседству. Коммунальщики говорят, их не так поняли. На вводе в дом дала течь труба, ее нужно заменить. Проблема в том, что раскопки ведутся на въезде во двор. Один из собственников, раздосадованный тем, что его не пустили на встречу с прессой, разбил стекло, серьезно повредив руку. Его доставили в больницу. Во избежание подобного проявления эмоций на место вызвали наряд полиции. А мы призвали на помощь районных чиновников. Работы по благоустройству, приведшие к конфликту, приостановлены. Обычно ответ на запрос занимает порядка 30 дней, но, думается, городские чиновники примут решение более оперативно. Слишком уж накалилась обстановка.

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Жилищный конфликт набирает обороты на Химмаше