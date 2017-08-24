Вертолет над небоскребом: спасатели МЧС эвакуировали людей с «Высоцкого»

24.08.2017

Там прошли показательные учения

У екатеринбургского небоскреба — 2 десятка пожарных машин и толпа огнеборцев. Зевак просят не пугаться – здание горит понарошку. Но даже тренируясь, спасатели должны быть на высоте. Дотянуться до очага, который находится на высоте 183 метра, никакая пожарная лестница не сможет. Поэтому пожарные поднимаются наверх на незадымляемых лифтах и с земли по лестницам протягивают рукава высокого давления. В первую очередь, нужно вывести из здания заложников стихии — тех, кто, по легенде, остался в ресторане. Одному пришлось надеть маску, другого — который потерял сознание — нести на носилках. Еще одному пострадавшему не повезло вдвойне: во время пожара он на крыше умудрился сломать позвоночник. Чтобы спустить его с небес на землю, спасателям пришлось вызывать вертолет. Несколько минут подготовки — и манекен уносится в закат. А тем временем, на первом этаже психологии оказывают помощь тем, кто смог самостоятельно выбраться из горящего здания. Поговорить с людьми после ЧП необходимо, уверяют психологи. Все они испытали серьезное потрясение, и моральное напряжение нужно обязательно снять — иначе могут развиться фобии. Впрочем, лестницы и лифты могут задымиться через технические каналы. Поэтому в небоскребах, как правило, предусмотрены островки безопасности, где люди могут дождаться приезда спасателей. Впрочем, по словам инженеров, такого светопреставления здесь вообще случиться не может. Высоцкий буквально напичкан пожарными датчиками и автоматическими системами – дымоудаления, подачи воздуха, орошения фасада. Здесь даже автономный водовод есть. Судя по реакции прохожих, в реальность происходящего никто не поверил. Учения прошли не только зрелищно, но и на высоком уровне, резюмировали и в МЧС. Спасательную операцию начальство оценило на отлично.