В Екатеринбурге судят черного застройщика Владимира Воробьева

24.08.2017

Прокуратура настаивает на том, чтобы мошеннику пересмотрели приговор

Приговором, который в феврале этого года вынес Орджоникидзевский суд, недовольны и потерпевшие — Воробьев оставил без квартир и денег сотни семей. Но их иски с требованием возместить материальный ущерб оставили без рассмотрения. А в просьбе оплатить моральный вред, причиненный действиями нерадивого застройщика, судья и вовсе отказала. Поэтому люди теперь требуют вернуть им средства и признать обманутыми дольщиками.