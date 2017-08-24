В Екатеринбурге судят черного застройщика Владимира Воробьева

Прокуратура настаивает на том, чтобы мошеннику пересмотрели приговор


Приговором, который в феврале этого года вынес Орджоникидзевский суд, недовольны и потерпевшие — Воробьев оставил без квартир и денег сотни семей. Но их иски с требованием возместить материальный ущерб оставили без рассмотрения. А в просьбе оплатить моральный вред, причиненный действиями нерадивого застройщика, судья и вовсе отказала. Поэтому люди теперь требуют вернуть им средства и признать обманутыми дольщиками.

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