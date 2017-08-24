Похоронное дело. В Екатеринбурге открылась ритуальная выставка

24.08.2017

Горожанам расскажут о культуре захоронений и о том, как избавиться от горя и отчаяния

Портрет на камне этот станок вырезает за считанные минуты. Алмазная игла способна высечь на мраморе или граните изображение любой сложности и размера. От фотографии эту гравировку не отличить — прорисовываются даже самые мелкие детали. За это установку полюбили не только ритуальщики, но и дизайнеры. На ритуальную выставку в Екатеринбург съехались похоронщики со всей страны. В десятках павильонов последние разработки индустрии: погребальные урны, одежда для покойных и гробы эконом-класса. На вид практически не отличаются от итальянских. Российские производители придумали способ, как экономить, не теряя в качестве. Красотой удивляют и производители венков. Цветы в вазах и корзинах — как живые. Причем, такие композиции покупают не только на похороны. Особое место среди стандартных венков от коллег и близких занимают модели для детей. На таких из искусственных цветов делают еще и игрушки. Однако одними ноу-хау в ритуальной сфере выставка не ограничивается, на площадке можно научиться еще и траурному этикету. Мастер-классы и лекции здесь будут проводить и завтра. Горожанам расскажут о культуре захоронений, погребальных обрядах и о том, как избавиться от горя и отчаяния.