Ночной кошмар: в квартире жителей Режа поселилась стая летучих мышей

24.08.2017

15 грызунов залетели в дом глубокой ночью

Стая летучих мышей едва не выселила молодую семью из собственного дома. 14 крылатых поселились в квартире глубокой ночью. Анатолий рассказывает: незваные соседи, буквально, захватили все жилое пространство. Не на шутку перепугавшись, свою съемную квартиру Анатолий с супругой гостям решили уступить. На эту ночь. Все-таки в доме живет 8-летний ребенок. Но обзвонив все инстанции, днем все же вернулись обратно. Ведь приехать на помощь ни коммунальщики, ни полицейские не согласились. Так что бороться за свое жилище пришлось самостоятельно. Но мыши так просто сдаваться не собирались. И разлетелись по всей квартире в поиске укромных уголков. Так что зубастых муж и жена находили в самых неожиданных местах. Отловив пару штук, Анатолий думал было возвращаться с семьей обратно. Но не тут то было. Почему из всей многоэтажки стая выбрала именно их квартиру на четвертом этаже, супруги не понимают. Как и то, почему помогать им выселять мышей, никто не захотел. В управляющей компании объяснили: если тараканы, клопы и крысы — для них обычное дело. То с летучими мышами здесь встречаются впервые. И тут без интернета не разберешься. Зоологи с коммунальщиками согласились. Прежний дом стаи, похоже, кто-то побеспокоил. Вот мыши и полетели искать новый — всем семейством. Ведь сейчас как раз время обзаводиться потомством. Но бояться крылатых не стоит. Летучие мыши не кусаются и кровь не пьют, а бешенством болеет лишь один из миллиона. А вот пытаться ловить таких мышей, а тем более убивать зоологи категорически не советуют. Ведь они занесены в красную книгу, так что обидчикам грозит уголовная ответственность. Лучше дождаться ночи, открыть окна и двери — и животные улетят сами. Семья из Режа своих питомцев выпустила в лес. И теперь на ночь окна закрывает. Вдруг каменные джунгли крылатым понравились больше уральских лесов.