Ломать не строить: в Екатеринбурге во время капитального ремонта обрушилась штукатурка

24.08.2017

В результате ЧП пострадала собака, и повредилась мебель

На лапы Малыш пока не встает. Пес их едва не протянул после обрушения штукатурки. Его дом 50ых годов постройки немного не дОжил до окончания капитального ремонта — стал разрушаться. Маргарите пришлось выбросить кровать — ее сломал потолок. Последней каплей для деревянных перекрытий, судя по всему, стала большая стройка. Сейчас подрядчики спешно латают образовавшиеся дыры на чердаке — ведь в городе обещают дожди. Строителей подгоняет не только непогода, но и грядущая зима. До холодов в домах, где проходит капитальный ремонт, нужно успеть заменить систему отопления. Здесь работы уже завершены. За этот сезон в Екатеринбурге должны быть капитально реконструированы 800 домов. Качество работ сегодня проверяют их заказчики. На первый взгляд, все идет по плану. Но если жители недовольны подрядчиком, им советуют жаловаться на него как можно быстрее. Впрочем, срывов быть не должно, говорят в Фонде. Работу над ошибками провели в прошлых сезонах. Да и собственники в этих вопросах стали более подкованными. Региональный оператор же нынче установил для подрядчиков четкие сроки. Согласно графику, самые сложные работы должны закончиться до конца лета. Финиша капитального ремонта ждут и жители дома с обвалившимся потолком. Им уже пообещали возместить ущерб и перекрыть крышу до середины сентября. За этим проследит и управляющая компания.