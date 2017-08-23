Табачная лавка на бульваре Культуры открыто продает сигареты

23.08.2017

Нарушение правил торговли возмутило покупателей

По закону, сигареты нужно убирать с глаз долой. И продавщице об этом, похоже, известно — ведь увидев съемочную бригаду, она тут же попыталась исправить оплошность. Вот только жалюзи оказались неисправны. Товар, который вредит здоровью, так и остался у всех на виду. Лавочнице пришлось закрыться на обед. По словам покупателей, эта точка явно лишняя. С арендатором табачной лавки мы связались по телефону. Он пообещал устранить нарушения. Такую торговлю не одобряют и родители. Прямо напротив магазина расположена школа, и лишние соблазны детям ни к чему. Налицо нарушения закона «Об охране здоровья граждан», рассказали специалисты Роспотребнадзора. Торговая точка не только должна прятать табачные изделия, но и иметь перечень товаров. Чтобы оштрафовать продавцов, требуется помощь покупателя. По тому же федеральному закону продажа табачных изделий на расстоянии меньше 100 м от образовательного учреждения вообще запрещена. В этом случае нужно жаловаться в РПН, спецы которого совместно с чиновниками городской администрации примут соответствующие меры к продавцу.