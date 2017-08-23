Под Нижним Тагилом ищут разбившийся в годы ВОВ самолет Ли-2

Из осколков поисковики собирают трагическую историю экипажа ЛИ-2. Этот самолет потерпел крушение под Нижним Тагилом еще в годы войны, но из-за чего — до сих пор загадка. Ее сейчас пытаются разгадать участники экспедиции, приехавшие на Урал из разных городов страны. Обломки самолета были найдены еще 2 года назад – в районе горы Старик -Камень на них наткнулся местный житель. Тогда поисковики обнаружили два двигателя с номерами, шасси, гильзы от сигнальной ракетницы, инструменты, пуговицы и даже человеческие останки. Но узнать, кому они принадлежат, позволила маленькая деталь, найденная лишь этой весной – орден Ленина. Орден, как оказалось, был вручен директору этого завода — Матвею Шенкману. На промышленного гения, впервые в союзе наладившего производство штурмовика Ил-2, вывел уникальный номер награды. Как предполагают поисковики, вместе с коллегой, заместителем главного инженера, и двумя летчиками руководитель летел из Самары в Нижний Тагил, на предприятие, занимающееся ремонтом самолетов. Однако из-за непогоды судно врезалось в гору в 50 километрах от места назначения. Судя по расположению осколков, в последние секунды летчики пытались уйти вправо. Как предполагают сотрудники завода, куда в годы войны были эвакуированы предприятия из разных городов, на Урал авиаторы летели за опытом. В Великую Отечественную здесь решали самые сложные технические проблемы. Как указано в документах, всего в рухнувшем самолете было 6 человек. Поэтому сейчас участники экспедиции занимаются поисками еще двоих погибших, судя по всему, пилотов. Узнав подробности, к коллегам подключились и самарцы. Но найти останки на огромной территории будет нелегко. Самый ходовой инструмент здесь обычный лом, которые помогает поднимать камни. Металлоискатель результата не приносит. Перелопатить поисковикам, похоже, предстоит не только склон, но и архивы. Ведь, судя по документам, погибших с почестями похоронили на центральном самарском кладбище. Главный вопрос, который мучает исследователей — есть ли
Под Нижним Тагилом ищут разбившийся в годы ВОВ самолет Ли-2
Более 70 лет экипаж числился без вести пропавшим, пока местный житель не наткнулся на место крушения
Из осколков поисковики собирают трагическую историю экипажа ЛИ-2. Этот самолет потерпел крушение под Нижним Тагилом еще в годы войны, но из-за чего — до сих пор загадка. Ее сейчас пытаются разгадать участники экспедиции, приехавшие на Урал из разных городов страны. Обломки самолета были найдены еще 2 года назад – в районе горы Старик -Камень на них наткнулся местный житель. Тогда поисковики обнаружили два двигателя с номерами, шасси, гильзы от сигнальной ракетницы, инструменты, пуговицы и даже человеческие останки. Но узнать, кому они принадлежат, позволила маленькая деталь, найденная лишь этой весной – орден Ленина. Орден, как оказалось, был вручен директору этого завода — Матвею Шенкману. На промышленного гения, впервые в союзе наладившего производство штурмовика Ил-2, вывел уникальный номер награды. Как предполагают поисковики, вместе с коллегой, заместителем главного инженера, и двумя летчиками руководитель летел из Самары в Нижний Тагил, на предприятие, занимающееся ремонтом самолетов. Однако из-за непогоды судно врезалось в гору в 50 километрах от места назначения. Судя по расположению осколков, в последние секунды летчики пытались уйти вправо. Как предполагают сотрудники завода, куда в годы войны были эвакуированы предприятия из разных городов, на Урал авиаторы летели за опытом. В Великую Отечественную здесь решали самые сложные технические проблемы. Как указано в документах, всего в рухнувшем самолете было 6 человек. Поэтому сейчас участники экспедиции занимаются поисками еще двоих погибших, судя по всему, пилотов. Узнав подробности, к коллегам подключились и самарцы. Но найти останки на огромной территории будет нелегко. Самый ходовой инструмент здесь обычный лом, которые помогает поднимать камни. Металлоискатель результата не приносит. Перелопатить поисковикам, похоже, предстоит не только склон, но и архивы. Ведь, судя по документам, погибших с почестями похоронили на центральном самарском кладбище. Главный вопрос, который мучает исследователей — есть ли