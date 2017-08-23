Не успел затормозить: на ВИЗе в ДТП погиб велосипедист

23.08.2017

ЧП произошло по его вине

В полночь на этом перекрестке обычно безлюдно. Но только не в этот раз. Экипаж ДПС собрал на тротуаре свидетелей смертельной аварии. Водитель Пежо сбил велосипедиста, ехавшего на красный свет. Эта гибель открыла трагическую статистику 2017 года. За 8 месяцев в Екатеринбурге случилось уже почти полсотни ДТП с велосипедистами. 15 человек получили различные травмы. Радует одно — в прошлом году пострадавших было больше. Алексей уже десять лет колесит по Екатеринбургу и несколько раз попадал в ДТП. Рассказывает: после первой же аварии стал осторожнее. Но задуматься аварии заставляют далеко не всех. Многие велосипедисты так продолжают переезжать дорогу, хотя по правилам ее нужно переходить. Велоактивисты считают, что им необходимо отдельное пространство, чтобы они не мешали ни машинам, ни пешеходам. А вот защитники прав автомобилистов с этим не согласны. По их мнению, корень зла в несоблюдении байкерами правил дорожного движения. Список претензий у водителей к велосипедистам длинный. Среди них — выезд на встречную полосу и езда без фонарей. Только вот наказать нарушителей практически нереально: у велосипеда нет госномеров, да и преследовать его никто не будет. А пока противоборствующие стороны выясняют, кто прав, ГИБДД продолжает вести кровавую статистику и призывает всех участников движения забыть про споры и быть осторожнее.