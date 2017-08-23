Мечтаете работать на телевидении? «41 канал» ищет ведущего прогноза погоды

23.08.2017

Возраст и пол значения не имеют

Алена Костерина на «41 канале» и чтец и жнец… и синоптик. Уход прежней ведущей — Дарьи Погадаевой — обрушился на нее как гром среди ясного неба. Телезвезда не против предупреждать о дождях и антициклонах. Но только метеосводки мешают работе над другой передачей — «Полезный вечер». Поэтому преемника Алена ждет с нетерпением. Попасть в телевизор может любой желающий старше 18 лет. Поучаствовать в народном кастинге просто. Все что для этого нужно — зайти на сайт 41 канала. И нажать на соответствующий баннер. К небольшой анкете надо прикрепить видеофайл, на котором вы в течение минуты рассказываете о погоде. Записать его можно даже на телефон. Первые анкеты уже появились, за три дня свои кандидатуры предложили несколько десятков горожан. Кастинг на место ведущего погоды продлится до 3 сентября. Все присланные видеоролики редакция «41 канала» тщательно отсмотрит и выберет 8 полуфиналистов. Они получат возможность записать прогноз в настоящей студии. Ну, а выбирать новую звезду будет народное жюри — голосуя за понравившегося кандидата на сайте.