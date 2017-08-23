Лучшие российские гимнасты съехались в Екатеринбург

23.08.2017

Наш город после долго перерыва принимает Кубок страны

Головокружительные кульбиты зрители встречают на ура. Когда еще, не выезжая из города, увидишь гимнастику олимпийского уровня. В Екатеринбурге разыгрывают Кубок России. Один из лидеров турнира, выпускник спортшколы «Локомотив» Давид Белявский, рассчитывает на помощь… стен — ведь для него это практически домашняя площадка. Поэтому спортсмен подготовил сложнейшую программу, с которой потом отправится на Чемпионат мира. Кто составит ему компанию, решается здесь же — по результатам кубка отбираются участники сборной России. Претенденты должны буквально прыгнуть выше головы — чтобы выступать, как минимум, на уровне соперников из других стран. Под строгим взглядом тренеров спортсмены выполняют свои коронные упражнения. Ну, а выигрывают от этого, в первую очередь. зрители. Когда эмоции бьют через край, не поддаться общему настроению сложно. Но судьи стараются оценивать спортсменов максимально беспрестанно. Тому, кто получит высший бал, и достанется Кубок России. Правда, если спортсмены после победы дадут слабину — в одних руках трофей надолго не задержится. Но увезти его из Екатеринбурга будет непросто. У свердловских спортсменов большое преимущество — поддержка трибун. Соревнования в городе проходят при полных залах.