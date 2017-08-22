Живи долго и не болей! В Екатеринбурге открылась школа долголетия

22.08.2017

Всех, кому за 50, научат правильно питаться, оказывать первую помощь, собирать аптечку и даже ходить по-скандинавски.

Снова за парту пожилые люди садятся с большим удовольствием. Ведь на этих уроках скучно не будет — здесь учат здоровью. На лекциях в областном центре медпрофилактики врачи расскажут и покажут секреты долголетия. Конспектировать такие советы слушатели не устают: ведь это — настоящая инструкция здоровой жизни. Каждое занятие длится полтора часа. После теории — практика. На самостоятельной работе ученики измеряют артериальное давление. Врачи оценок не ставят, лишь помогают сделать работу над ошибками. Руку пациента не должна сдавливать одежда — напоминают врачи. Это — самое популярное замечание. Елена с заданием справилась на отлично. На лекцию женщина пришла с подругой. Признается, такое общение с врачом куда интереснее, чем обычный прием в поликлинике. Весь курс состоит всего из трех занятий. Ни них расскажут, к примеру, как действовать при резком повышении давления. Научат оказывать первую помощь, правильно делать зарядку и покажут азы скандинавской ходьбы. Главное здесь не перетрудиться. А найти место и время для занятий спортом можно даже у себя в квартире. Такая физкультура будет полезна в любом возрасте. Ценные советы горожанам врачи будут раздавать абсолютно бесплатно. Следующий урок посвятят правильному питанию — он состоится уже в четверг. Ну, а школа здоровья будет работать целый месяц.