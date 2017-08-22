Жаренное мороженое: в Екатеринбурге сгорел склад с молочной продукцией

В огне пострадало холодильное оборудование десяток коробок мороженого.


На место пожара спасатели приехали быстро, но склад — площадью 150 квадратных метров — уже был заполнен дымом. Выяснилось, что загорелась неисправная проводка. Огонь сильно распространиться не успел — помогло растаявшее мороженное, так что возгорание потушили быстро. А вот дым пришлось разгонять с помощью специальной машины. Люди в ЧП не пострадали, зато вышли из строя несколько холодильников. Да и десяток коробок с мороженым пришел в негодность.

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Жаренное мороженое: в Екатеринбурге сгорел склад с молочной продукцией