Жаренное мороженое: в Екатеринбурге сгорел склад с молочной продукцией

22.08.2017

В огне пострадало холодильное оборудование десяток коробок мороженого.

На место пожара спасатели приехали быстро, но склад — площадью 150 квадратных метров — уже был заполнен дымом. Выяснилось, что загорелась неисправная проводка. Огонь сильно распространиться не успел — помогло растаявшее мороженное, так что возгорание потушили быстро. А вот дым пришлось разгонять с помощью специальной машины. Люди в ЧП не пострадали, зато вышли из строя несколько холодильников. Да и десяток коробок с мороженым пришел в негодность.