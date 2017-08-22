Последствия ремонта: рабочие во дворе на Пехотинцев демонтировали оградку и разрушили цветник

22.08.2017

Благоустраивали придомовую территорию жители за свой счет

Эту разруху оставили после себя ремонтники, устранявшие аварию. И восстанавливать — к возмущению местных — снесенный цветник с ограждениями, похоже, никто не собирается. В шинах, заменивших клумбы, здесь росли цветы. Сам оазис был огражден забором. До начала ремонта теплотрассы. Соседи жалуются, в таком дворе им не просто некомфортно, но и небезопасно. Куда только жители не обращались, чтобы во дворе навели порядок. Но никто ответственность взять на себя не захотел. Цветник был оборудован на средства собственников. Значит, нанесен ущерб общему имуществу дома. Взыскать его обязана управляющая компания. Но до коммунальщиков мы не дошли. Работники расположенного рядом теплопункта сообщили, что ограждения хранят у себя и вскоре вернут на место. Работы по благоустройству, как правило, завершаются до наступления заморозков. Так что снег выпадет, когда на газон уже завезут чернозем и восстановят ограждения.