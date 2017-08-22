Ноу-хау от аграриев: екатеринбургские ученые создали удобрение из куриного помета

22.08.2017

Оно сократит расходы на подкормку земли в 2 раза.

Мерки с морковки студенты снимают, чтобы понять, насколько она поправилась. Результаты радуют — вес корнеплод набирает быстрее, чем обычно. Весь секрет — в новом удобрении на основе куриного помета. В сырье недостатка нет, поэтому с помощью ноу-хау аграрии рассчитывают решить сразу два вопроса — количества урожая и экологии. То, что по отдельности считается ядом для почвы и растений, вместе становится супер-полезным коктейлем. Главное — смешать нужные ингредиенты (азот, фосфор, калий и другие) в правильной пропорции. Этим несколько лет и занимаются в аграрном университете. И кажется, нашли идеальную формулу овощного изобилия. Отходы, из которых делается удобрение, обойдутся в разы дешевле синтетического удобрения. В конечном счете все это отразится и на стоимости картошки, свёклы и редиски, говорят аграрии. Они вообще культивируют идею безотходного принципа в сельском хозяйстве. Так, например, морковка — это не только ценные корешки, но и очень питательные вершки. Только нужно есть те, что проросли не из семени, а из плода. Такая ботва забирает все соки — и становится полезной добавкой. Внедрять новшества в регионе аграрии не спешат. Сейчас для них главное — проанализировать результаты исследований и занести их в специальный реестр. Только тогда новинки появятся на прилавках. Ученые надеются, что уже в следующем году они спрессуют 20 тонн удобрения из помета — чтобы у всех свердловчан отходы на грядках превратились в доходы