Налетчики на ювелирный магазина в Пионерском поселке задержали

22.08.2017

Охранники смогли дать отпор грабителям и спугнуть их

Налетчики попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как прямо на входе один из мужчин направляет пистолет на охранника, а второй — с молотком направляется к витрине. Сотрудник магазина попытался остановить злоумышленника, но его подельник достал нож. Впрочем, такого отпора преступники, кажется, не ожидали. Так что скрылись на машине после небольшой потасовки. Ну, а охранника с тяжелыми травмами увезли в больницу. Полицейские, тем временем, объявили план перехват. Уже через полчаса подозреваемых задержали на Пермском тракте. Ими оказались пермяки 26-ти и 27-ми лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».