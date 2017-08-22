Налетчики на ювелирный магазина в Пионерском поселке задержали

Охранники смогли дать отпор грабителям и спугнуть их


Налетчики попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как прямо на входе один из мужчин направляет пистолет на охранника, а второй — с молотком направляется к витрине. Сотрудник магазина попытался остановить злоумышленника, но его подельник достал нож. Впрочем, такого отпора преступники, кажется, не ожидали. Так что скрылись на машине после небольшой потасовки. Ну, а охранника с тяжелыми травмами увезли в больницу. Полицейские, тем временем, объявили план перехват. Уже через полчаса подозреваемых задержали на Пермском тракте. Ими оказались пермяки 26-ти и 27-ми лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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Налетчики на ювелирный магазина в Пионерском поселке задержали