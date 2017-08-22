Ищите пути объезда! Карла Либкнехта перекроют на 5 дней

Ремонт теплотрассы пройдет на участке от Ленина до Малышева.


Объехать ремонтируемый отрезок можно будет по улицам Пушкина, Красноармейской, Проспекту Ленина и Малышева. Из-за этого изменится схема движения нескольких автобусов. Остановки «Проспект Ленина» и «Гостиница Центральная» на неделю отменят — как и 3,18 и 19 троллейбусы. А номера 1,9 и 17 пойдут по сокращенному маршруту — до Центральной гостиницы. Подробно о временных схемах можно узнать на сайте ЕТТУ.

Также в разделе Дороги
08.06.2017
В Екатеринбурге рабочие уложили асфальт вокруг припаркованной машины
07.07.2017
На трассе Екатеринбург – Пермь из-за ливней обвалился мост
09.08.2017
Сделай сам! Житель поселка Садовый своими руками отремонтировал разбитую дорогу
13.07.2017
За детей ответят: за ДТП с несовершеннолетними хотят наказывать их родителей

Вчера
Ищите пути объезда! Карла Либкнехта перекроют на 5 дней