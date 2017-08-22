Ищите пути объезда! Карла Либкнехта перекроют на 5 дней

22.08.2017

Ремонт теплотрассы пройдет на участке от Ленина до Малышева.

Объехать ремонтируемый отрезок можно будет по улицам Пушкина, Красноармейской, Проспекту Ленина и Малышева. Из-за этого изменится схема движения нескольких автобусов. Остановки «Проспект Ленина» и «Гостиница Центральная» на неделю отменят — как и 3,18 и 19 троллейбусы. А номера 1,9 и 17 пойдут по сокращенному маршруту — до Центральной гостиницы. Подробно о временных схемах можно узнать на сайте ЕТТУ.