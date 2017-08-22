День знаний вне опасности: екатеринбургские полицейские помогли родителям выбрать рюкзаки и одежду

22.08.2017

Ранцы первоклассников обязательно должны быть с катафотами.

Эти правила школьники обязаны знать как дважды два, говорят инспекторы — ведь от них зависит не просто будущее детей, но и жизнь. Чтобы их путь к знаниям был безопасным, сотрудники ГИБДД накануне 1 сентября устроили мастер-класс. Светоотражающие элементы, говорят в инспекции, должны стать неотъемлемой частью школьного гардероба. Такие ленточки, наклейки и брелоки делают ребенка заметным на дороге. Из-за неосторожности в области пострадали десятки маленьких жителей. А ведь впереди — новый учебный год — опасное время для детей и подростков. Им следует беречься и улице, и в машинах. При перевозке детей родителям важно обращать внимание рост и вес своего ребенка. Детям до 150 сантиметров и 36 килограммов разрешено ехать только в детских креслах или бустерах. Если школьник превышает эти габариты, он может передвигаться без удерживающих устройств. Но ремень надо пристегнуть правильно. В последние дни каникул автоинспекторы традиционно обходят все городские школы — проверяют близлежащие «зебры». И к трети учреждений есть претензии. Так, к примеру, здесь знак пешеходного перехода расположен слишком далеко от него, а сами полоски заходят на проезд. В идеале пешеходные переходы должны иметь ограждения, знаки и искусственные неровности. С каждым годом таких элементов в городе становится все больше. Нынешний план обещают выполнить до начала учебы — к 1 сентября возле школ должны появиться новые светофоры, предупреждающие о приближении к зебре. Тем, у кого нашлись недочеты, ГИБДД и прокуратура уже выписали предписания. За устранением нарушений обещают следить строго — ведь это касается жизни детей.