День выборов – обратный отсчет: екатеринбургская типография напечатала первую партию бюллетеней для голосования

22.08.2017

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

Организаторы выборов сверяют стрелки, а печатники — метки на бюллетенях. Все листы должны быть один в один. Опытным взглядом мастер ищет помарки, царапины и так называемые марашки — полоски и квадратики, которых не должно быть на оттиске. А это обязательный штрих — на первой, еще сырой страничке свою подпись ставит председатель областного Избиркома. Сейчас эта типография — особо охраняемое производство. Как и все, связанное с подготовкой к единому дню голосования, удел узкого круга лиц. Чтобы успеть сдать весь тираж до пятницы, работники будут трудиться круглосуточно. Чтобы напечатать 3 миллиона бюллетеней на выборы губернатора, понадобится всего около трех дней, ведь скорость печати каждой машины составляет 11,5 листов в час. При этом на изготовление одного бюллетеня уходит всего несколько секунд. Машина же за это время успевает сделать более двух десятков операций. Подлинность бюллетеней здесь гарантируют. Ведь производство лицензировано Федеральной налоговой службой. Листки для голосования, как ценные бумаги и деньги, имеют несколько степеней защиты от подделки. После печати бюллетени просушивают в течение 12 часов — проверяют на ошибки, нарезают и упаковывают. В пятницу за ними приедут представители избиркома и развезут по участкам. Это первая партия бюллетеней на выборы губернатора Свердловской области. Здесь около 12 тысяч листов, на каждом расположено 5 бюллетеней, при этом мы можем видеть, что фамилии кандидатов находятся в алфавитном порядке. В избиркоме заявляют, 10 сентября бюллетеней хватит на всех участках — даже тех, куда придут голосовать не прописанные рядом граждане. Не стоит беспокоиться и о судьбе неиспользованных листков — их погасят еще до начала подсчета голосов — сразу после закрытия участков в 20 часов. Поэтому вбросы и подтасовку результатов организаторы выборов исключают.