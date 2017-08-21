Жители дома на Химмаше 3 недели живут без горячей воды

Ремонт котельной закончился, а местным все еще приходится мыться с тазиками.


Из объявлений, висевших на подъездах, следовало: горячую воду в доме отключают на две недели. Но сроки вышли, объявления исчезли, а вода так и не появилась. Другой информации у жителей нет. Теперь люди пребывают в полной неизвестности. Без горячей воды каждый выкручивается, как может. Федор Андреевич приспособился мыть посуду холодной водой. А вот Любовь Алексеевна пользуется кипятильником. И жалуется, что из-за этого увеличиваются расходы на коммуналку. Возможно, теперь жителей утешит другое объявление. Коммунальщики обещают сделать перерасчет за тот период, когда в домах не было горячей воды. Ее, объяснили нам в управляющей компании, отключили для проведения ремонта котельной. Работы закончились в срок. Но случилась другая беда. Как только сроки ремонта вышли, жителям сразу надо было бить тревогу. И обращаться в управляющую компанию

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Жители дома на Химмаше 3 недели живут без горячей воды