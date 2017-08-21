Условный срок за побег: бунтарям из рефтинского спецучилища огласили приговор

21.08.2017

Напомним, воспитанники самовольно покинули закрытую территорию в ночь на 1 сентября 2016.

У всех, кто пришел на последнее заседание — глаза на мокром месте. Матери утирают слезы и поддерживают друг друга, а подростков за решеткой успокаивают адвокаты. Обычно оглашение приговора занимает несколько часов, но в этот раз ждать своей участи подсудимым пришлось недолго. На скамье подсудимых пятеро воспитанников рефтинского спецучилища. По версии следствия, это — зачинщики массовых беспорядков, которые случились в школе в ночь на 1 сентября прошлого года. Несколько подростков взбунтовались против правилам внутреннего распорядка. Это недовольство вылилось в настоящий бунт. Воспитанники начали громить кухню, ломать мебель в комнатах. Сотрудники, попытавшиеся их остановить, попали под раздачу. Несмотря на то, что все подсудимые с детства не в ладах с законом, суд решил обойтись условным наказанием — и освободил их из-под стражи. Правда, тех, кто не успел окончить школу, обязали продолжить обучение, запретив прогуливать занятия. Родители таким решением довольны. Впрочем, это дело еще не закрыто. Представление о беспорядках следователи в комиссию по делам несовершеннолетних — ведь это уже не первый случай массового погрома и побега из Рефтинского спецучилища. Воспитанники не раз жаловались на жестокое обращение, поэтому теперь чиновники должны устранить причины, толкающие воспитанников на бунт.