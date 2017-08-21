Столица Урала и России? Звание главного города страны могут передать Екатеринбургу

21.08.2017

По мнению авторов инициативы, смещение центра на восток поможет развитию регионов.

Идея сменить столицу не нова. Те, кто ее преследует, считают — руководство страны, сидящее в Москве, далеко от проблем регионов. Решать вопросы государственной важности было бы проще, если б политический центр России сместился на восток. Например, переехал в Екатеринбург. Отсюда равно удалены европейская и азиатская части государства. Размещение столицы на Урале и в Сибири поможет в развитии отстающих областей и решит проблему сосредоточения как человеческих, так и бизнес-ресурсов вокруг одного города. Правда, пока к этому предложению власти не прислушались.