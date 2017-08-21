"Разбили всю дорогу": к садам под Екатеринбургом не проехать из-за большегрузов

21.08.2017

Водители грузовиков утверждают, что, наоборот, не портят, а ремонтируют дороги

Яма на яме, жалуются садоводы. Дорогу, которую они сами когда-то проложили, разбили самосвалы. По словам местных, набитые под завязку большегрузы здесь ездят каждые 15 минут. Как рассказывают садоводы, земля из под ног у них начала уходить 3 года назад — с тех пор, как неподалеку стали добывать грунт. Проезжающие мимо самосвалы мало того, что портят дороги и поднимает пыль, но и спать не дают. Одному из садоводов неаккуратный водитель даже помял забор. Но больше всего жителям жалко окрестные леса, которые из-за расширяющегося карьера с каждым годом редеют. Однако в компании, которая ведет разработку карьера, говорят, что, наоборот, трудятся на благо местных водителей. Глина идет на строительство моста через железную дорогу близ Верхнего Дуброво. Разрешение на добычу, как и на проезд по местным тропам, у них имеется. Ямы же, которые оставляют после себя большегрузы, рабочие сразу же латают. Однако садоводы утверждают, дорогу тут ремонтировали только в прошлом году — и то за счет местных. Результата хватило лишь на день, до следующего визита самосвалов. У тех — своя правда. Отчего у жителей портятся дороги, теперь будет выяснять природоохранная прокуратура. Ведомство проверит карьер на соблюдение законов о недропользовании. В прошлом году, утверждают копатели, они уже шли жителям на уступки и не работали по выходным, готовы найти компромисс и сейчас. Ведь закончить работы на карьере быстро не получится. В контракте указан срок 6 лет. Впрочем, в местной администрации сейчас обдумывают иные варианты подъезда к карьеру.