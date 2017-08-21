«Крылья Урала» распахнули в Логиново: авиашоу прошло под Екатеринбургом

В соревнованиях приняли участие пилоты со всей Свердловской области.
Его сердце по-прежнему — пламенный мотор, хотя самолету уже три десятка лет. Взлета Як-52 зрители ждут с нетерпением — тот, кто является, по сути, тренажером для начинающих пилотов, легко выполняет фигуры высшего пилотажа. Крутое пике, мертвая петля — от таких трюков голова идет кругом. Следом в небо по сигналу ракеты взмывает целая авиамодельная эскадрилья. Между небом и землей уральские авиаторы отмечают День воздушного флота. Парашютисты на гостей смотрят свысока, точнее — с высоты: сильнейшие мастера демонстрировали точность приземления. Чтобы попасть «в яблочко» — прыгнуть с километровой высоты на 2ухметровый мат — нужно быть почти что математиком. По словам профи, в небе парашютистам уже становится тесно — желающих покорить воздушную стихию в спортклубах становится все больше. А лучшие давно лидируют в общероссийских рейтингах. Между тем, в ДОСААФ не стоят на месте — здесь начали готовить не только спортсменов-парашютистов, но и будущих армейцев — десантников. Хорошо забытое направление сейчас становится очень популярным. Так в обществе хотят возродить давний досаафовский девиз — «От авиамодели — к планеру и дальше — на самолет!». Первый этап обучения будущих покорителей неба — игрушечные планеры. Они хоть и маленькие, но удаленькие — в импровизированном бою на огромных скоростях резали друг у друга ленточки. Побеждает тот, кто наступит на хвост соперникам, и при этом сохранит свой. В этих сражениях обошлось без аварий.