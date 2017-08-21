Город победителей: волейбол сидя

21.08.2017

Наша сборная считается одной из лучших в мире.

Вроде бы все, как обычно — 12 игроков, мяч, сетка. Вот только она натянута в полуметре от площадки, а игрокам, по правилам, запрещено отрываться от пола. Это волейбол сидя. Паралимпийский вид спорта — для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата — появился в середине 20 века, до Екатеринбурга дошел в 90-х. В отличие от классического волейбола, спортсмены могут задевать сетку и блокировать подачу соперника. С тех пор, как этот спорт пришел в Свердловскую область, местные волейболисты, как бы двусмысленно это не звучало, не сидят на одном месте. Четверть века назад команда занимала 14 строчку мирового рейтинга, сейчас — находится в числе лидеров. 16-кратные чемпионы России, призеры чемпионата Европы, мира и паралимпийских игр — не просто опора сборной страны. Они и есть сборная. И это заслуга каждого игрока. Секрет успеха — в регулярных тренировках и полной отдаче общему делу. Иначе у игроков не получается. Спорт — важнейшая часть их жизни, которая помогает не опускать руки. Андрей 20 лет посвятил волейболу сидя, попав сюда, как и многие его коллеги — после личной трагедии. Вот так — благодаря наставникам, упорству и вопреки обстоятельствам — сборная постоянно подтверждает чемпионский статус. Так, весной ребята практически всухую обыграли родоначальников вида спорта — голландцев, а в июле — олимпийских чемпионов из Боснии и Герцеговины. Для Анатолия это больше, чем награды. Их волейболисту вручили, в первую очередь, за победу над самим собой. Получив ранение в Чечне, он одержал верх над обстоятельствами — и пришел в спорт. Сперва занимался греблей — представлял Россию на международных соревнованиях. А 10 лет назад, на паралимпиаде, решил сменить команду. Тому, что муж сошел на сушу, Алена несказанно рада — раньше семье приходилось жить на два города. Теперь у них дом полная чаша — супруги недавно выплатили ипотеку, воспитывают сыночка и лапочку-дочку. Это тоже команда — болельщиков, чья поддержка помогает спортсмену побеждать. А для сборной по волейболу сидя сейчас главное — свежая кровь. Команда много лет не обновлялась — молодые ребята почему-то стесняются, а может, боятся вступать в игру. Хотя физическая подготовка для новичков — не главное. Возможности для роста и развития на этой площадке ничем не ограничены.

Тренер команды по волейболу сидя: 8-908-904-43-64