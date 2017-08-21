Город победителей: плавание

21.08.2017

Свердловчане Александр Попов, Никита Лобинцев, Юрий Прилуков сейчас растят новое поколение чемпионов.

От участников мастер-класса Никита Лобинцев требует полного погружения. Он собирается внести свежую струю в их тренировки — ведь пловец недавно вернулся с Кубка мира с серебряной медалью. Теперь вот делится с местными тренерами секретами, как вырастить чемпионов. Из его рассказов можно почерпнуть многое. Никита Лобинцев — гордость свердловского спорта. В свои 28 лет он чемпион мира и Европы, призер олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Посмотреть на человека-легенду вживую пришли дети и взрослые, его коллеги по бассейну — и те, кто выступает в других видах спорта. Константин, к примеру, за рекордами не гонится, тренируется для себя. Но и ему, говорит, полезно пообщаться со звездой — ради вдохновения и новых побед на самим собой. И хотя в последние годы наша сборная по плаванию немного «поплыла» в рейтингах — россиян оттеснили от призовых мест другие спортсмены — признанные лидеры уверены: все впереди. Те, кто блистал в 2000 — свердловчане Александр Попов, Никита Лобинцев, Юрий Прилуков — сейчас сами растят новую смену победителей. У Юрия, например, своя школа, где новичков учат главному — трудиться в потели лица. И так в уральской школе плавания было всегда. Владислав Борисович тренировал еще наставника Прилукова. Под его руководством вырос не один чемпион. Причем, будущих лидеров видно в первые же занятия. Но чемпионы способны выдержать все — об этом говорят турнирные таблицы и награды. Дальше — больше, уверены спортсмены, главное, чтобы в городе открывались новые бассейны для тренировок.