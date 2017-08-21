Город победителей: мини-футбол

21.08.2017

В 2008 году екатеринбуржцы завоевали кубок УЕФА.

От таких тренировок голова идет кругом. Но игроки «Синары» к этому привыкли — упражнения хорошо развивают координацию. Благодаря необычному подходу, в клубе и воспитывают футболистов, известных на весь мир. В 2008 екатеринбуржцы завоевали Кубок УЕФА по мини-футболу. Такой игры от клуба-дебютанта не ожидал никто, вспоминает Алексей Мохов. Уральцы боролись до последнего: судьбу кубка решила серия пенальти. И это в буквальном смысле наша победа — на тот момент в команде были исключительно воспитанники клуба. Поэтому в екатеринбуржской «Синаре» и зажигаются звезды национального уровня. Сергей Викулов, к примеру, вратарь и родной команды, и российской сборной. Будучи в ее составе, игрок на прошлом Чемпионате мира ловил мячи признанных грандов мини-футбола. В итоге привез домой серебренную медаль Мундиаля. О мировых первенствах мечтают и юные воспитанники клуба. Глядя на успехи старших, начинающие футболисты не сомневаются — все в их руках. Будущих чемпионов в «Синаре» растят с 4 лет — уже в этом возрасте тренеры способны разглядеть футбольный талант. В спортшколе ребята со всей области учатся, как побеждать и какие уроки выносить из поражений. Так, потом и кровью дается каждая победа. Синара — чемпион России сразу в нескольких юношеских возрастах. Ребята выигрывают не просто уверенно, но и красиво. Но кто сказал, что футбол только для мальчишек? Конкуренцию им на поле составляют воспитанницы клуба. Женское отделение в «Синаре» появилось в 2009году — по просьбе нескольких юных спортсменок. Сейчас мяч здесь гоняет сотня девочек. Наставники отмечают, слабый пол пинает мяч с удвоенной силой. Но, возможно, именно это и помогает футболисткам идти вперед. Несколько девочек уже позвали в молодежную сборную России. Не исключено, что вскоре в Екатеринбурге появится еще одна профессиональная команда по мини-футболу. С женским лицом.