Город победителей: легкая атлетика

21.08.2017

Секрет успеха уральцев в принципе пирамиды.

Эта атлетика хоть и называется легкой, но под силу далеко не каждому. Нагрузка у ребят недетская: чуть ли не каждый день — бег, прыжки, препятствия, упражнения на гибкость и координацию. Такой спортивный режим — и подготовка чемпионов, и отбор. Главной кузницей легкоатлетических кадров в Екатеринбурге считается спорткомплекс «Луч». Здесь воспитали уже не один десяток чемпионов мировой величины. Диана тоже мечтает о победах в престижных турнирах. Хотя, признается, порой хочется все бросить. Начинающие спортсмены — мастера универсальные. Могут и спринт пробежать, и длинную дистанцию осилить, и выше головы прыгнуть… Чуть позже они выберут то, что им ближе — и станут узкопрофильными легкоатлетами. Ваня уже определился — он спринтер. Теперь старается везде успеть. Детям есть, на кого равняться. Больше 20 лет наши атлеты входят в сборную России, побеждают на Чемпионатах Европы и мира, берут медали олимпийский игр. Иван Ухов, Олеся Красномовец, Ольга Котлярова — они своим примером доказали, Урал — кладезь талантов. Секрет успеха — в принципе пирамиды, объясняют наставники. Чем больше детей начнет заниматься спортом, тем выше вероятность вырастить чемпионов. И эта схема работает. Так, например, на прошлой Олимпиаде в Рио Россию должны были представлять пятеро свердловский легкоатлетов. Но, к сожалению, мечты о медалях разрушил допинг-скандал — всю сборную дисквалифицировали. Но несмотря на несправедливость, наши чемпионы уверены — это должно пойти спортсменам на пользу. Единственным допингом для юных спортсменов должны быть их мечты о заветных медалях и новых рекордах. Они, пожалуй, даже поэффективнее будут.