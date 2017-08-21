Город победителей: керлинг на колясках

Свердловский игрок является капитаном сборной России.
Время разбрасывать камни. Несмотря на многовековую историю, кёрлинг для россиян по-прежнему в диковинку. Интересно наблюдать, как спортсмены ловко орудуют щётками, прокладывая гранитному снаряду путь на льду. Это тоже кёрлинг, только паралимпийский. И он лишь отдаленно напоминает классический. Участники на инвалидных колясках всю игру стоят на месте, не свипуют, то есть не натирают покрытие, разогревая его. Нужно лишь одно приспособление. Паралимпийский кёрлинг не зря называют шахматами на льду — здесь стратегия важнее физической силы. Камень должен занять центр поля и выбить снаряды соперника. Чтобы победить, партнеры по команде обязательно поддерживают друг друга. В прямом смысле. На скользкую дорожку Андрей впервые ступил в 2003 году — когда в Екатеринбурге команда по пара-керлингу только собиралась За плечами у свердловчанина, который на инвалидной коляске с 12 лет, уже были и армреслинг, дартс, и теннис, и баскетбол. Видимо, богатый опыт и помог ему стать капитаном сборной России, завоевавшей в Сочи паралимпийское серебро. Пока скип — единственный из екатеринбуржцев, кто играет на мировом уровне, но уверен, у местной команды большое будущее. К звездным турнирам свердловская команда идет, несмотря на тернии. У кёрлингистов до сих пор нет домашней площадки — сборной приходится скитаться по ледовым дворцам и аренам. Лишь два года назад им выделили одну дорожку в Екатеринбург-ЭКСПО. Другие на их месте давно опустили бы руки, но кёрлингисты привыкли бороться и побеждать — и на льду, и за пределами катка. Теперь у них вся надежда на новый ледовый дворец — возможно, там для них найдется время и пара дорожек. Им ведь многого не надо — понимания будет достаточно.