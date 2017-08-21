В этом зале земное притяжение, похоже, не действует. В воздухе парят булавы, мячи, обручи — и сами гимнастки. Как тяжело это дается, только юные спортсменки знают. Художественная гимнастика неспроста считается спортивным балетом — именно от театрального танца она и произошла. Первой, кто снял пуанты и взял в руки шарф, стала Айседора Дункан. В наследство спортсменкам досталась обязательная практика у станка. Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, созданный в России. В Свердловской области он начал развиваться после войны — в 1945 при Дворце Пионеров открылся гимнастический кружок, который стал «кузницей» не только спортивных кадров, но и базовых трюков. Гимнасток с Урала
Город победителей: художественная гимнастика
Это единственный вид спорта, созданный в России.
В этом зале земное притяжение, похоже, не действует. В воздухе парят булавы, мячи, обручи — и сами гимнастки. Как тяжело это дается, только юные спортсменки знают. Художественная гимнастика неспроста считается спортивным балетом — именно от театрального танца она и произошла. Первой, кто снял пуанты и взял в руки шарф, стала Айседора Дункан. В наследство спортсменкам досталась обязательная практика у станка. Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, созданный в России. В Свердловской области он начал развиваться после войны — в 1945 при Дворце Пионеров открылся гимнастический кружок, который стал «кузницей» не только спортивных кадров, но и базовых трюков. Гимнасток с Урала