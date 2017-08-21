Город победителей: художественная гимнастика

Это единственный вид спорта, созданный в России.


В этом зале земное притяжение, похоже, не действует. В воздухе парят булавы, мячи, обручи — и сами гимнастки. Как тяжело это дается, только юные спортсменки знают. Художественная гимнастика неспроста считается спортивным балетом — именно от театрального танца она и произошла. Первой, кто снял пуанты и взял в руки шарф, стала Айседора Дункан. В наследство спортсменкам досталась обязательная практика у станка. Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, созданный в России. В Свердловской области он начал развиваться после войны — в 1945 при Дворце Пионеров открылся гимнастический кружок, который стал «кузницей» не только спортивных кадров, но и базовых трюков. Гимнасток с Урала по-прежнему ни с кем не спутать, говорят тренеры. Они и грациозны, и сильны, что всегда ценилось на спортивном Олимпе. Новое тысячелетие Ирина Зильбер встретила олимпийской чемпионкой. Ей тогда было всего 16. Для гимнасток это расцвет карьеры — ведь в спорт они приходят в раннем детстве. На Олимп у уралочек дорожка давно протоптана. Первыми чемпионками от Свердловской области в 2000 стали Мария Нетёсова и Ирина Зильбер, последнее «золото» из Рио де Жанейро привезла Анастасия Татарева. У всех путь к престижным пьедесталам начался с робких шагов по ковру в детской школе. Нагрузки у маленьких гимнасток совсем не детские. Ежедневные тренировки и строгая диета — ведь набирать вес спортсменкам строго запрещено. Зато в первый класс большинство девочек идет уже с третьим взрослым разрядом, а к выпускному они уже представляют Россию на крупнейших чемпионатах мира. Сейчас за сборную России выступают несколько свердловчанок — Анастасия Татарева, Дарья Приданникова и Алиса Саркисян. Как и все спортсмены, девочки живут ближайшей Олимпиадой — она пройдет через три года в Токио. И чтобы вписать свои имена в историю художественной гимнастики, придется приложить все силы. Но им не привыкать.

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Город победителей: художественная гимнастика