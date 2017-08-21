То, что легко и просто — лишь видимость. На каждой тренировке — несмотря на прохладу — со спортсменок сходит семь потов. Успех на катке достигается лишь упорным трудом. Анастасия, например, отдала фигурным катанию 10 лет из 14 — мечтает докатиться до мировых турниров. Звезд мировой величины в школе «Локомотив» растят уже больше полувека. Здесь воспитали 30 мастеров спорта СССР и России и плеяду знаменитых спортсменов. Наталья Карамышева и Ростислав Синицын, Марина Пестова и Станислав Леонович, Вероника Першина и Марат Акбаров – эти имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта. Локомотивом фигурного катания уральская школа считается до сих пор. Ее воспитанники входят в сборную страны, участвуя и побеждая в чемпионатах Европы, Мира и Олимпийских играх. Так, первые шаги по скользкому льду здесь делали Юлия Липницкая и Максим Ковтун. Между тем, здесь уже подрастают конкуренты нынешних олимпийцев. Красивый и зрелищный вид спорта вновь становится популярным. А на этом катке сияет не одна звездочка, а целое созвездие фигуристок. В этой девичей компании все, как одна, чемпионки мира. Команда по синхронному фигурному катанию «Юность» сумела добиться недетских результатов. И это результат 20летнего труда спортсменок и тренеров. Этот вид фигурного катания невероятно зрелищный и настолько же сложный. На льду одновременно выступает 16 фигуристок. Встроиться в рисунок и не терять темп удается не каждой. Юные спортсменки оттачивают своё мастерство ежедневно. Надеются, что
Город победителей: фигурное катание
В школе «Локомотив» воспитали 30 мастеров спорта.
То, что легко и просто — лишь видимость. На каждой тренировке — несмотря на прохладу — со спортсменок сходит семь потов. Успех на катке достигается лишь упорным трудом. Анастасия, например, отдала фигурным катанию 10 лет из 14 — мечтает докатиться до мировых турниров. Звезд мировой величины в школе «Локомотив» растят уже больше полувека. Здесь воспитали 30 мастеров спорта СССР и России и плеяду знаменитых спортсменов. Наталья Карамышева и Ростислав Синицын, Марина Пестова и Станислав Леонович, Вероника Першина и Марат Акбаров – эти имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта. Локомотивом фигурного катания уральская школа считается до сих пор. Ее воспитанники входят в сборную страны, участвуя и побеждая в чемпионатах Европы, Мира и Олимпийских играх. Так, первые шаги по скользкому льду здесь делали Юлия Липницкая и Максим Ковтун. Между тем, здесь уже подрастают конкуренты нынешних олимпийцев. Красивый и зрелищный вид спорта вновь становится популярным. А на этом катке сияет не одна звездочка, а целое созвездие фигуристок. В этой девичей компании все, как одна, чемпионки мира. Команда по синхронному фигурному катанию «Юность» сумела добиться недетских результатов. И это результат 20летнего труда спортсменок и тренеров. Этот вид фигурного катания невероятно зрелищный и настолько же сложный. На льду одновременно выступает 16 фигуристок. Встроиться в рисунок и не терять темп удается не каждой. Юные спортсменки оттачивают своё мастерство ежедневно. Надеются, что