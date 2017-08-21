Goodbye, America! С конца августа в Екатеринбурге перестанут выдавать визы в США

21.08.2017

Получить документы можно будет только в Москве.

Такая информация сегодня появилась на сайте консульства. По заявлению дипмиссии, это — вынужденная мера. Ведь недавно в ответ на санкции Россия сократила численность дипломатов из Америки. Так что уже с 23 августа консульства США в регионах на неопределенный срок прекратят выдачу неиммиграционных виз. Все ранее назначенные собеседования отменят. А тех, кто уже подал документы, обещают вскоре проинформировать о том, как они смогут получить визу. Процедуру обещают возобновить только в Москве 1 сентября.