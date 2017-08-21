Голоса Дня города: 5 ключевых событий праздника

21.08.2017

Торжество открыл оркестр, а завершилось все салютом.

Оркестр гремит басами и… открывает 294-ый День города. Нынче праздник посетили более миллиона человек. В центре Екатеринбурга и яблоку было негде упасть. Многие составили маршрут заранее, не забыв заглянуть на давно полюбившиеся площадки. Например, на фестиваль цветов. У театра Драмы развернулся настоящий сад. Правда, среди привычных роз и бархатцев на этом фестивале цветов затесались и… пластиковые бутылки. Из вторсырья художники создавали разнообразные композиции. Ведь праздник прошел под эгидой экологии. На площадке распустились даже энергосберегающие лампочки. Чтобы такая красота цвела и пахла в течении всего праздника, флористам пришлось постараться. Без воды не могли обойтись и наши ведущие. Прямую трансляцию Дня города они вели на крыше под палящим солнцем. И в такую погоду никуда и без зарядки для ума. На протяжении четырех часов Алексей и Вероника общались с гостями и задавали вопросы зрителям — в телевикторине. На крыше даже устроили экстремальное шоу. Ну, а после окончания телемарафона тысячи екатеринбуржцев хлынули к сцене у театра Драмы. Ведь здесь проходило одно из самых ожидаемых событий дня города — финал шоу Голоса Екатеринбурга. Звёздное жюри выбирало лучших солистов уральской столицы. Победители получили сертификаты — по 100 тысяч рублей. От организаторов конкурса — русской медной компании. Не успели победители спеть финальную песню, как ночное небо озарил праздничный салют. Пиротехники запустили в воздух более двух с половиной тысяч залпов.