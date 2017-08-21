Главное желание: в Екатеринбурге теперь можно бесплатно заниматься спортом

21.08.2017

Уличная йога, бег и танцы для всех.

Солнце, воздух и коврик для йоги — все, что нужно для полноценной тренировки. Пока тепло, любители телесных практик стараются выполнять асАны под открытым небом. Говорят, тут совсем другая энергетика и нет ограничений. По просьбам горожан, бесплатные занятия по йоге сейчас проводятся каждую неделю. Чтобы быть в форме, делятся опытом знатоки, необязательно покупать карту в фитнес-клуб. При желании спортом можно заниматься везде. Самый доступный вид, конечно, бег. Тем, кто с бегом пока на вы, без наставника не обойтись. Опытный тренер подскажет, как тренироваться, чтобы быстрее достигнуть результата. За советы активисты денег не берут — говорят, что ищут не заработок, а единомышленников. В Екатеринбурге уже несколько таких клубов по интересам. Летом, когда тепло, горожане бегают, зимой — встают на лыжи. Трех тренировок в неделю в компании целеустремленных людей достаточно, чтобы стать бегуном. Роман когда-то влился в ряды любителей — и уже готовится к третьему марафону. Бег, как известно, укрепляет сердце, помогает сбросить лишний вес. А если добавить к кардио силовые тренировки, то можно и красивый рельеф обрести. В этом случае тренажерный зал легко заменит площадка для воркаута. От простого к сложному — таков залог продуктивных тренировок. Особого снаряжения для уличной зарядки не нужно — хватит веса собственного тела, говорят тренеры. А место можно найти в любом парке и дворе. Начинающим атлетам скучно точно не будет. Пока запомнишь 1000 и 1 способ подкачаться с помощью турника — атлетом станешь. Еще больше пар образуется в танцах. Открытые дэнс-классы в городе тоже есть. Желающие научиться латино-американским па старательно повторяют за инструкторами движения. Уже через несколько минут стеснение пропадает. Ничто так не раскрепощает, как танцы. Они полезны и для тела, и для души. Профи на этих занятиях, конечно, не стать, но азам танцев научиться можно. Некоторые ради мастер-класса готовы далеко пойти — Александра, например, приехала аж из Новоуральска. Так что горожанам все сложнее оправдывать свою лень отсутствием возможностей и денег. Было бы желание — а полезное занятие найдется