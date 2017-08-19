Центр города в Екатеринбурге превратился в одну большую спортивную площадку

19.08.2017

Попробовать можно было все: от баскетбола до карате

Каждый желающий мог познакомиться со старинной игрой для джентльменов. Соперники стоят на одной линии и посылают мяч во фронтальную стену. И главное, в отличие от похожих тенниса и бадминтона, научиться сквошу гораздо легче. Но настоящая игра выгладит немного иначе. Чуть дальше от сквоша устроили не просто мастер-класс, а настоящие соревнования. Лыжероллеры сегодня боролись за звание чемпионов свердловской области. 130 спортсменов во главе с Антоном Шипулиным покоряли 15-километровую трасу. Такие соревнования проходят уже в девятый раз и организаторы отмечают, благодаря дню города этот спорт становится все популярнее. Принять участие в соревнованиях сегодня может любой желающий. Так, на Пушкина горожан приглашали сыграть в баскетбол, футбол, теннис. Заняться карате, кросфитом или фехтованием. Каждый мог проверить себя на выносливость. Артем, например, пришёл в зону фитнеса — чтобы подкачать пресс. Говорит, спортивный день города ему и по душе, и по силам. В праздничные гуляния вписалось и главное событие сегодняшнего дня. На улице Пушкина устроят прямую трансляцию Матча ЦСКА — Урал. Игру покажут на большом экране в 17:00.