Эко-лаборатория и здоровье мегаполиса: темой Дня города стала экология

19.08.2017

Горожан учили экономить электроэнергию

Вальс цветов встречает горожан у театра Драмы. Здесь проходит, пожалуй, самый яркий фестиваль Дня города. Тема этого года — экология. Поэтому в своих композициях флористы использовали не только растения, но и вторсырье. Так, в Октябрьском районе смастерили солнце и луну из трех сотен пластиковых бутылок. Удивить зрителей здесь старается каждый участник, не жалея тысяч цветов. Так, Верх-Исетский район построил заповедный сад. А на площадке Железнодорожного — зацвели лампочки. Ну, а в Орджоникидзевском — воссоздали настоящий Екатерининский сад. Чтобы цветы не завяли в такую жаркую погоду, художники используют специальные губки, наполненные влагой. Так растения смогут простоять несколько дней, уверяют флористы. А на другом берегу Исети, у Космоса беречь природу учат энергетики. Там развернулся энергосберегающий шатер. Как сэкономить на электроэнергии до 30 тысяч рублей, играючи рассказывают всем жителям Екатеринбурга. Так люди больше узнают не только об энергосбережении, но и об экологии. Участники признаются, они и сами давно уже берегут финансы… отказываясь от лампочек накаливания. В рамках фестиваля «Вместе ярче» энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» рассказали горожанам и об экономичной бытовой технике. Ну, а в финале каждый участник мог пройти тест и узнать, сколько он сможет сэкономить, отключив лишние электроприборы. Тем, кто поучаствовал в акции в финале выдавали специальные жетоны. Потратить их можно было на поездку на электромобиле, или двухколесном сигвее.