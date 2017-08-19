Екатеринбург отметил свой 294 День рождения

19.08.2017

Праздник обещает стать самым массовым в истории города

Праздник начался с первыми лучами солнца. Сотни людей с раннего утра задают ритм торжествам и создают настроение. К официальному старту дня города центральная площадь полностью заполнена зрителями. Для многих участие в церемонии уже стало доброй традицией. В этом году площадку для торжественного открытия перенесли прямо на площадь 1905 года. Трибуны здесь появились впервые, но не случайно. То, что в городе действительно ждут чемпионат, сегодня смогла оценить и делегация журналистов от ФИФА. К приему престижного спортивного события готовится весь Екатеринбург — это стало и лейтмотивом его 294-ого дня рождения. Впрочем, уральская столица живет не только Мундиалем. Екатеринбург уже начинает подготовку к другому большому празднику — своему 300-летию. Праздник на любой вкус и возраст сегодня — на каждом пяточке города. Но рекорды по вниманию, как всегда, бьет выставка цветов. В экосаду и яблоку было негде упасть. Но к вечеру отдыхающих стало еще больше. Так что, похоже, этот день города претендует стать самым массовым в истории.