День рождения города и семьи: Екатеринбург отгулял городскую свадьбу

19.08.2017

Екатеринбуржцы стали свидетелями 2 десятков свадеб

Свое бракосочетание Антон и Юлия отмечают не только семьями, а всем Екатеринбургом. Ведь свадьба у них не простая, а городская. Заключить союз влюбленные решили в День рождения уральской столицы. В День города екатеринбуржцы стали свидетелями 2-х десятков свадеб. Но одной паре повезет больше остальных — той, которая выиграет квартиру. Чтобы войти в число претендентов, всем молодоженам пришлось выполнить ряд условий — для невесты это классическое белое платье в пол, для жениха — темный костюм. По традиции первые минуты совместной жизни молодожены проводят на набережной. Здесь они устраивают фотосессии, чтобы поделиться своим счастье с горожанами еще и в интернете, и рисуют большую открытку, которую сегодня вечером подарят тем, кто их осчастливил. После этого молодожены кортежем прокатились по центральным улицам города и финишировали в Историческом сквере. На главной сцене по традиции провели розыгрыш семейного гнездышка. Обладателями заветной квартиры стали молодожены Яночкины. Ивану и Евгении новое жилье как нельзя кстати, ведь пока пара его снимает. Признаются – к такому повороту судьбы не были готовы. Впрочем, и другие пары не остались без подарков. А после этого в честь двойного праздника молодожены исполнили свадебный танец на глаза у горожан.