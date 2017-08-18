Всем стоять, это ограбление! Вооруженный мужчина обчистил банк "Восточный" на Челюскинцев

18.08.2017

Неизвестный ворвался в отделение через черный ход

Угрожая кассиру, он потребовал отдать ему деньги из кассы. По предварительным данным, у преступника был пистолет. Похоже, сопротивления разбойник не встретил — кассир отдал ему все деньги. Сразу после этого грабитель скрылся. Правда, какую сумму мужчине удалось похитить, пока неизвестно — ущерб до сих пор устанавливается. А вот полиция уже возбудила уголовное дело. Теперь охотнику за лёгкими деньгами грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей. Оперативники активно занимаются его поисками.