С жеребцом Янисом 10-летний Семен знакомится как с доктором — ведь папа привел малыша на цирковую зоотерапию. Общение с лошадью, а тем более — верховая езда ребенку с мышечной дистрофией должна пойти на пользу. Все эти дети – пациенты паллиативного отделения. Малыши страдают серьезными генетическими и неврологическими заболеваниями. Приемы на манеже для них артисты устраивают часто — сеансы дарят ребятишкам радость и здоровье. Забираясь на лошадь, многие ребята учатся справляться со страхами. Те, кто все равно робеет, катаются на пони. А вот к собачкам дети подходят без опаски — ласковый фокс-терьер Дора и пушистый пудель Барни нарасхват. Интересно, что пообщавшись с братьями меньшими, гиперактивные дети становятся спокойнее, а замкнутые — более открытыми. Чудеса циркового закулисья — не иначе. Как творить чудеса своими руками, детям объяснил фокусник. После такой волшебной терапии врачи, как обычно, попросили родителей последить за самочувствием ребенка, а самих малышей – нарисовать
В Екатеринбургском цирке устроили сеанс зоотерапии для больных детей
Такие встречи с пушистыми артистами малышам жизненно необходимы
С жеребцом Янисом 10-летний Семен знакомится как с доктором — ведь папа привел малыша на цирковую зоотерапию. Общение с лошадью, а тем более — верховая езда ребенку с мышечной дистрофией должна пойти на пользу. Все эти дети – пациенты паллиативного отделения. Малыши страдают серьезными генетическими и неврологическими заболеваниями. Приемы на манеже для них артисты устраивают часто — сеансы дарят ребятишкам радость и здоровье. Забираясь на лошадь, многие ребята учатся справляться со страхами. Те, кто все равно робеет, катаются на пони. А вот к собачкам дети подходят без опаски — ласковый фокс-терьер Дора и пушистый пудель Барни нарасхват. Интересно, что пообщавшись с братьями меньшими, гиперактивные дети становятся спокойнее, а замкнутые — более открытыми. Чудеса циркового закулисья — не иначе. Как творить чудеса своими руками, детям объяснил фокусник. После такой волшебной терапии врачи, как обычно, попросили родителей последить за самочувствием ребенка, а самих малышей – нарисовать